SMF Youth Talks protagonizou “três momentos improváveis”

Iniciativa que decorreu ao longo do mês de setembro, dirigida a jovens, visou o debate sobre diversos temas atuais

Dezenas de jovens participaram nas três edições das SMF Youth Talks; conversas informais de reflexão, contraditório e inspiração que decorrem em locais improváveis, através das quais se pretende potenciar momentos de aprendizagem, partilha e crescimento.

As temáticas das conversas – que tinham iniciado em julho com uma edição especial que contou com Nuno Delgado e Catarina Gouveia, moderada pela jovem Filipa Martins, na sequência dos SMF Youth Days – foram definidas em função de problemáticas atuais, procurando despertar a sensibilidade, reflexão e consciência crítica dos jovens. A primeira conversa de setembro decorreu, no dia 14, na rotunda em memória ao Espírito Feirense, em S. João de Ver, com debate do tema “Comunicação Social | Redes Sociais”, moderado pela jovem Micaela Correia e com os convidados Tiago Nogueira, Digital Marketing Specialist, e Jorge Remondes, especialista em Comunicação, Marketing e Redes Sociais.

A 21 de setembro, o tema foi “Trabalho | Futuro”, numa conversa moderada pela primeira Jovem Autarca de Santa Maria da Feira, Sofia Pais, e com convidados como Sérgio Castro, CEO da IT Center, e Pedro Duarte, que lidera o Departamento de Corporate & Legal Affairs da Microsoft Portugal. A talk teve lugar numa antiga instalação industrial em Paços de Brandão.

