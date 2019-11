Vereador Gil Ferreira diz que seguiu “recomendação” da TPNP para loja interativa

No seguimento da Operação Éter

No passado dia 8 de novembro, o vereador do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Gil Ferreira, afirmou que o município adquiriu equipamentos para a Loja Interativa de Turismo (LIT) seguindo uma “recomendação” da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

Em causa está o fornecimento de equipamento multimédia para LIT de Santa Maria da Feira que a autarquia adquiriu por ajuste direto à Tomi World, cujo gerente foi constituído arguido no âmbito da Operação Éter, por cerca de 32 mil euros, de acordo com a informação que consta no do portal BASE relativo a contratos públicos.

“O município recebeu um e-mail que indicava que a Entidade Regional de Turismo não autorizava que fosse instalado o software da loja em equipamentos que não tivessem sido previamente testados pela Entidade Regional, como era o caso dos equipamentos da Tomi World”, afirmou o vereador.

O autarca, que tem a seu cargo o pelouro do Turismo, explicou à Agência Lusa que esta “recomendação” da TPNP foi “um fator preponderante” para a Câmara optar pelos equipamentos da Tomi World. Além de Santa Maria da Feira, e no distrito de Aveiro, também a Câmara de Oliveira de Azeméis confirmou ter sido alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária (PJ) no âmbito da Operação Éter.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.