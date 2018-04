Vinicio Capossela no Auditório de Espinho

A 20 de Abril, o italiano Vinicio Capossela, um dos grandes nomes da música italiana das últimas décadas, apresenta-se pela primeira vez no AdE. O italiano apresenta Canzoni della cupa em Espinho confirmando o seu estatuto de criador e músico obrigatório dos nossos tempos. No dia seguinte, 21 de Abril, a Orquestra de Jazz de Espinho apresenta-se lado a lado com o trompetista João Moreira num concerto que ilustrará o papel essencial do trompete no desenvolvimento da linguagem jazz. A 28 de Abril, o AdE reserva o palco para Circuit Des Yeux.