Regulamento do Programa de Apoio à Cultura em consulta pública

Até ao dia 26 de novembro, está a decorrer o período de consulta pública do regulamento do novo Programa de Apoio à Cultura que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira aprovou recentemente e que se assume como um programa estratégico para o desenvolvimento cultural do território, tendo como princípio base o envolvimento de todo o ecossistema cultural local.

O Regulamento do Programa de Apoio à Cultura está disponível para consulta, em formato digital, no site do Município, em www.cm-feira.pt, e em papel, nos serviços de atendimento ao público, no edifício dos Paços do Concelho, de 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 17h00.

Os interessados em formular sugestões podem fazê-lo, dirigindo-as ao Presidente da Câmara Municipal e enviando-as por email – santamariadafeira@cm-feira.pt –, por via postal – Praça da República, 135, 4520-234 Santa Maria da Feira – ou pessoalmente, nos serviços municipais de atendimento, com identificação expressa do assunto, nome e morada.