Agrupamento de Escolas Coelho e Castro apresenta exposição sobre violência doméstica

No âmbito da assinalação do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres

O Agrupamento de Escolas Coelho e Castro assinalou o dia 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, com a elaboração de uma campanha expositiva de sensibilização junto da comunidade escolar com o objetivo de “alertar a sociedade para os vários casos de violência doméstica contra as mulheres”.

Foi na passada quinta-feira de manhã, dia 28 de novembro, que o agrupamento escolar Coelho e Castro, localizado na freguesia de Fiães, assinalou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres nas suas instalações. Sob o mote “Quem te ama, não te agride”, foi organizada uma exposição pelos alunos do 9.º ano do estabelecimento de ensino que, durante a atividade, vestiram t-shirts criativas de forma a prestar homenagem às vitímas.

Composição da campanha “Quem te ama, não te agride”

O intervalo da manhã da passada quinta-feira, que assinalou o início da campanha de sensibilização sobre a violência doméstica contra as mulheres, realizou-se no centro de um edifício escolar constituído por elementos expositivos, nomeadamente: calçado feminino pintado parcialmente por tinta vermelha (cor representativa do sangue/violência); diversos cartazes e mensagens de sensibilização sobre a temática da iniciativa e ainda uma exposição com o nome e idade das 32 vítimas assassinadas ao longo deste ano, derivado a episódios de violência doméstica. A professora encarregue pela organização da iniciativa, Filomena Claro Silva, referiu que destas 32 vítimas, 23 foram femicídios [assassínio de mulher ou de jovem do sexo feminino], oito homens e uma criança.

