ANDST recebeu visita do Presidente da Câmara Municipal

Edil parabenizou o trabalho desenvolvido pela associação e planeia-se a realização de um colóquio de sensibilização junto da comunidade feirense

Na passada terça-feira, 7 de janeiro, o Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, visitou o gabinete do delegado do distrito de Aveiro da Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho (ANDST). Na visita, o edil estabeleceu contacto com os dirigentes da associação e inteirou-se do trabalho realizado por esta IPSS sem fins lucrativos – fundada em 1976.

António Silva, delegado distrital da ANDST, deu início à visita do gabinete tendo referido que os motivos deste convite, endereçado ao Presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa, centram-se, sobretudo na sensibilização das doenças profissionais e dos sinistrados através dos colóquios realizados pela associação. O responsável referiu também o exemplo na freguesia de Sanguedo, sobre a qual celebraram um protocolo de atendimento,“há cerca de dois anos e meio”, com a Junta de Freguesia, onde realizam a sua atividade “todas as quintas-feiras à tarde” em instalações cedidas pela mesma.

O presidente da ANDST, Luís Machado, referiu que esta é “a única instituição no país” vocacionada para “prestar apoio aos trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho ou por doença profissional”. “Temos cerca de 19 mil inscrições, todas com patologias relacionadas com o trabalho e temos sempre presente duas grandes preocupações: o elevadíssimo número de acidentes de trabalho e de doenças profissionais que se regista no nosso país e, a segunda preocupação, é a forma como os trabalhadores, vítimas de acidentes de trabalho, são tratados anormalmente pelas entidades responsáveis, que são as companhias de seguro”, abordou o responsável da associação.

