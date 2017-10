Escola Nº 1 da Feira está a formar “Guardiões de Árvores”

A Escola EB1 de Santa Maria da Feira abraçou o projecto “Guardiões de Árvores”, que se estenderá até à conclusão do actual ano lectivo. Do primeiro ao quarto ano de escolaridade, os alunos estarão envolvidos em actividades de sensibilização para a preservação da natureza, do meio ambiente e da vida. Através deste método de aprendizagem não-formal, as professoras Bela Maia (4º ano), Célia Duarte (4º ano) e a coordenadora Marília Mendonça pretendem plantar no presente as sementes de um futuro melhor, caracterizado por uma “forte consciência ambiental” e pela “sustentabilidade”, um tema que se torna cada vez mais actual, pelas chamas que afectaram vários concelhos vizinhos nos últimos tempos.

A ideia surge, numa primeira instância, na conclusão do ano lectivo anterior. Todos os anos, o Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa assume um tema que será o principal motor de mobilização da dinâmica das actividades levadas a cabo no ano lectivo seguinte. “Guardiões de Árvores” integra-se, assim, no tema aglutinador “Ser Pessoa”, expandindo os limites do “ser” ao universo ambiental e alargando os horizontes do ensino.

“Isto também faz parte de ‘Ser pessoa’ e isto é que é ‘Ser pessoa’. Acaba por ser relevante não só a vertente da consciencialização ambiental, como também o próprio trabalho desenvolvido em projecto. A escola não podem ser só metas curriculares, ou metas para cumprir. É muito mais do que isso e nós temos também de fazer com que os alunos sejam mais que isso. São aprendizagens significativas que acabam por ficar para toda a vida” – considera a professora Bela Maia.

Leia mais na30 edição impressa do Jornal N