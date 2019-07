Uma viagem “ecoconsciente” a pedalar – de Irlanda a Santa Maria da Feira

Ana Santos, enfermeira feirense que vive em Dublin, irá percorrer 1000 quilómetros de bicicleta com o intuito de alertar para os impactos das alterações climáticas e pretende angariar 1€ por cada quilómetro percorrido para a Greenpeace

Ana Santos de 33 anos, natural de Caldas de São Jorge, está atualmente a viver em Dublin, na República da Irlanda, há cerca de três anos. Contudo, a viagem de regresso que irá realizar até Santa Maria da Feira, a 1 de agosto, foi elaborada de forma um pouco diferente: “sustentável e ecológica”, com a premissa adicional de sensibilizar as pessoas para as alterações climáticas, os impactos de consumo e uma angariação de fundos com a Greenpeace por cada quilómetro pedalado na sua bicicleta.

A enfermeira feirense que se mudou para Dublin desde finais de 2016 – e que se dedica aos estudos de “coach” da nutrição e saúde – irá realizar uma viagem “mais sustentável e ecológica”, evitando o “típico” uso do transporte aéreo. Para tal, irá percorrer 1000 quilómetros de bicicleta com a finalidade de angariar 1€ por cada quilómetro pedalado para doar à Greenpeace. O Jornal N esteve à conversa com Ana Santos que contou como surgiu a ideia de realizar a sua viagem de sensibilização até Portugal ao utilizar apenas três meios de transporte “mais amigos do ambiente”: o ferry-boat, a bicicleta e o comboio.

“A ideia surgiu pela vontade de querer fazer uma viagem através de meios mais ecológicos, sem haver este propósito de angariação de fundos com a Greenpeace inicialmente e, como já estou aqui há quase três anos, quando quero voltar a casa utilizo o avião por ser um meio de transporte mais cómodo, eficiente, seguro e rápido. No entanto, o nível de impacto ambiental é bastante significativo”, avaliou.

