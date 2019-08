Voluntariado: a “pequena escola” da Viagem Medieval

A 23ª edição da Viagem Medieval conta com 330 voluntários que procuram “enriquecer” com a experiência da maior recriação histórica do país

“Quando tinha 15 anos vim à Viagem Medieval todos os dias e pensei: «Para o próximo ano tenho que participar como voluntário» e, com 16 anos, foi o meu primeiro ano de voluntário, desde daí, de ano para ano, há o desejo de cá voltar e voltar a ser voluntário”.

Esta é a declaração de Rogério Almeida, de 25 anos. É um dos 330 voluntários presentes na 23ª edição da Viagem Medieval em Terras de Santa Maria e participa na ação de voluntariado há nove anos consecutivos. As suas funções são desempenhadas, essencialmente, na bilheteira externa “ou algum trabalho de back-office ligado a essa área”. Contudo, também já auxiliou a realização deste evento “nas montagens e desmontagens, prestação de apoio nos pórticos, na animação como figurante em espetáculos, entre outras funções”, revelou.

Para este voluntário “a amizade, o companheirismo e a aprendizagem” são fatores motivadores que o levam, ano após ano, a participar na concepção e realização da maior recriação histórica medieval em Portugal. Como pontos de destaque, sublinha “o contacto direto com o público diversificado”, uma vez que o rosto dos voluntários é a primeira imagem da Viagem Medieval para os seus visitantes e, acrescenta que “Isso é muito importante, seja a nível de comunicação e de novas aprendizagens; o trabalho em grupo ajuda muito, ou seja a entreajuda da equipa (ao longo destes 12 dias) acho que – a nível profissional e pessoal – é uma ótima aprendizagem desta “pequena escola” no mundo do trabalho”, afirmou o voluntário. Todavia, Rogério Almeida apontou que o sentimento de se ser voluntário na Viagem Medieval “é um bocadinho amor-ódio”. “Todos adoramos participar e envolver-nos na Viagem Medieval, mas depois sentimo-nos cansados pelo facto de trabalharmos 12 dias seguidos… São poucas horas de sono porque ficamos a conviver até um pouco mais tarde e, ao final do 8º/9º dia, torna-se um pouco cansativo”, confessou. No entanto, “Há sempre o sorriso, vontade de trabalhar e, quando a Viagem Medieval termina, há sempre o desejo que chegue a próxima edição”.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.