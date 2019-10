Cais de Porto Carvoeiro será alvo de reabilitação

Vereadores socialistas avaliaram o projeto como “pouco ambicioso”, todavia a intervenção em Porto Carvoeiro foi aprovada em consonância

Emídio Sousa, Presidente da Câmara Municipal, explicitou que a reabilitação do cais de Porto Carvoeiro seria alvo de uma intervenção que “se reclama há cerca de 15 anos. Finalmente conseguiu-se desenvolver um projeto de execução através da APDL [Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo]”. O edil mencionou que a razão da demora do projeto teve que ver com as soluções que a APDL propunha e que não tinham sido aceites, uma vez que o que pretendiam seria “o alargamento da plataforma interna” para a possível passagem de autocarros no local. “Há pouco tempo, numa reunião com a APDL, ficou combinado que iríamos tentar que esta obra fosse financiada por fundos comunitários” e, se tal sucedesse, “a APDL comprometia-se a pagar a componente nacional”, referiu Emídio Sousa, Presidente da Câmara Municipal.

O vereador socialista, António Bastos, referiu alguns dos aspetos específicos da construção, tais como: “a construção de um cais fixo de 70 metros de comprimento acostável para embarcações turísticas e comerciais locais, com capacidade de receber cerca de 20 embarcações de recreio e de pesca” e “para melhores condições de acesso será requalificada a praça e construído um arruamento para estacionamento de 17 viaturas ligeiras”. Face ao exposto, o vereador do PS considerou o projeto “pouco ambicioso”, uma vez que “só prevê a entrada de navios de médio porte e onde não está previsto a entrada de navios-hotel” e ainda pelos 17 de lugares de estacionamento que avaliou como “relativamente pouco e pequeno”

Leia mais na edição impressa do Jornal N.