PS questiona postura nos parques infantis do concelho

Motivado por “queixas de alguns pais”

No passado dia 9 de setembro, segunda-feira, o Executivo Municipal voltou a reunir-se em contexto de Reunião de Câmara, porém Emídio Sousa, Presidente da Câmara Municipal, encontrou-se ausente da Reunião por motivos profissionais, sendo que, desta feita, a vice-presidente da Câmara Municipal e vereadora do Pelouro da Educação, Cristina Tenreiro, conduziu a sessão camarária. Anterior à Ordem do Dia, a vereadora socialista, Margarida Gariso, trouxe a discussão o estado dos parques infantis do concelho de Santa Maria da Feira, noticiado pela Agência Lusa, em 2017. A vereadora do Partido Socialista começou por referir que havia sido realizado um “trabalho no terreno” e que, em 2017, a ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica) “instaurou processos de contraordenação por incumprimento das normas legais, que visam a segurança das crianças e jovens, em parques infantis de Santa Maria da Feira”, sendo que, à data, 11 equipamentos foram inspecionados pela ASAE. Margarida Gariso, vereadora socialista, informou que foram instaurados três processos de contraordenação nos parques na cidade de Lourosa: “um no Parque da Cidade, outro no Jardim dos Penedos e o terceiro na rotunda da Avenida de Lourosa”; sendo os dois primeiros geridos pela Câmara Municipal e o terceiro pela Junta de Freguesia de Lourosa. A ASAE identificou outros seis parques infantis do concelho “em boas condições”, contudo “não prescindiu de solicitar documentação complementar às entidades responsáveis pela gestão (Juntas de Freguesia e Câmara Municipal)” nos seguintes parques infantis: no Parque de Lazer de Argoncilhe, no Monte das Pedreiras em Fiães, em Louredo, no Parque de Nossa Senhora da Saúde em S. Paio de Oleiros, na avenida de acesso ao Castelo da Feira e no Parque de Santo António, na freguesia de Rio Meão.

