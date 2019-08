Pulseiras para Viagem Medieval sem recibo suscita “preocupação partilhada”

Em causa estão alguns pontos de venda e associações que poderão provocar “problemas com o fisco”. Segundo o Partido Socialista, a comercialização das pulseiras está a ser realizada “sem ser emitido qualquer talão de venda”.

No passado dia 29 de julho, segunda-feira, o Executivo Municipal voltou a reunir-se em contexto de Reunião de Câmara. Anterior ao período da Ordem do Dia, a vereadora do Partido Socialista, Margarida Gariso, abordou a questão da venda de pulseiras para a Viagem Medieval pelo facto de não estarem serem emitidas as respetivas faturas e/ou recibos em certos pontos de venda – assunto que já na anterior Reunião de Câmara (15/07) havia sido abordado pela vereadora do PS, Lia Ferreira.

“Há pontos de venda das pulseiras para ingresso da Viagem Medieval que estão a ser emitidas sem o competente recibo ou um talão de venda referente às vendas das pulseiras e tem de haver mecanismos de controle por várias razões”, tendo a vereadora socialista, Margarida Gariso, enumerado as seguintes: “quantas pessoas vão entrar no espaço por questões de segurança”, o “encontro de contas” que “tem que existir e deve ser transparente para que ninguém – nem Câmara Municipal, Feira Viva e outras associações e instituições – tenha problemas com o fisco”. A vereadora do PS questionou, de seguida, “qual o resultado da averiguação que o Presidente da Câmara mandou fazer”; “como é que este controlo está a ser feito sobre o ticket que tem de sair sobre o comprovativo da venda” e “o tipo de procedimento que a Feira Viva adota sobre estas situações que devem ser monitorizadas”. Em resposta, o vereador do Pelouro da Cultura e Turismo, Gil Ferreira, explicou que em todos os pontos de venda do concelho com ingressos para a Viagem Medieval “é, naturalmente, cobrado um valor e emitido um recibo”.

