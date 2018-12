Tarifário de Água e Saneamento para 2019 gera discórdia

O Executivo Municipal reuniu em contexto de Reunião de Câmara na passada segunda-feira, 3 de Dezembro. Entre os temas propostos para discussão e aprovação, o destaque terá de ser conferido à actualização do tarifário dos Serviços Municipais de Abastecimento de Água e Saneamento para o ano de 2019. Na matéria em análise, o Executivo não encontrou concordância, com os vereadores do Partido Socialista a “desmarcarem-se” da posição veiculada por Emídio Sousa. O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira referiu que a negociação em vigor foi “a possível”, há 20 anos atrás, mas não convenceu o PS. Bruno Costa, vereador da oposição, avançou que o aumento previsto para 2019 é “extraordinário”, no sentido de ser “extra ao aumento normal”, e reforçou a “perda de poder de compra” das “famílias feirenses”.

