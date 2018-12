Rio Meão recebeu, no passado sábado, no dia 8 de dezembro, pelas 15h00, a já famosa chegada do Pai Natal à vila que, chegando pelas 15h00 numa viatura dos Bombeiros Voluntários da Feira, animou todos os presentes. Organizada pela MACUR – Movimento de Assistência, Cultura, Urbanismo e Recreio de Rio Meão, a tradição já é antiga.

