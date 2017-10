Digressão smart electric está São João da Madeira

Este é provavelmente o roadshow mais silencioso realizado na região de Entre Douro e Vouga. A smart electric tour está em a S. João da Madeira até quinta-feira dia 5.Com apresentação a cargo da Nasamotor, concessionário Mercedes-Benz e smart, a gama electric drive marca uma nova etapa na smart, uma vez que a marca reclama ser o primeiro e único construtor que actualmente disponibiliza a totalidade dos seus modelos com motores de combustão interna e 100% eléctrico. Com toda a diversão habitual de um smart, acrescida do prazer de condução único que só um motor elétrico proporciona, a smart electric tour dá a conhecer as novas versões elétricas do fortwo, fortwo cabrio e forfour.

Se não quer perder a oportunidade de ser um dos primeiros a conhecer e experimentar um smart electric drive, visite a smart electric tour da Nasamotor hoje e amanhã na Praça 25 de Abril, junto à Casa da Criatividade, em S. João da Madeira. A Nasamotor tem muitas surpresas reservadas para si.