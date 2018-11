Toyota assinala 50 anos em Portugal no próximo Sábado

Repetindo o sucesso de anos passados, vai realizar-se a 10 de novembro, o Toyota Day que inclui um Check-up gratuito em 50 oficinas Toyota.

Com um parque circulante estimado em mais de 200.000 veículos Toyota e sendo a segurança dos clientes um dos pilares base da marca, este dia será um dia de festa para todos os clientes Toyota, até porque não é todos os anos que se celebram os “50 ANOS DA TOYOTA EM PORTUGAL”.

O Check-up de Verificação de Segurança para o inverno, verifica os principais pontos de segurança do veículo, desde o motor, aos pneus, luzes e vários itens importantes do veículo.

Para que o cliente também possa sentir o prazer de conduzir um novo Toyota, estarão disponíveis técnicos para aconselhar os clientes sobre as condições especiais da nova campanha de retoma e aquisição de um novo Toyota com uma oferta exclusiva, deste dia, de 7 anos de garantia, e realizar test-drives em toda a gama.

Sendo um dia especial em que a marca celebra os 50 anos desde que chegou oficialmente ao nosso país, será uma oportunidade única para contactar com a gama de oito modelos Toyota com motorização híbrida.

Qualquer cliente Toyota poderá obter mais informações e inscrever-se neste dia, através do sítio www.toyota.pt ou no concessionário Caetano Auto de Santa Maria da Feira localizado na Zona Industrial do Roligo.