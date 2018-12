Mais uma semana no Mundo encantado de Perlim

Era dia 6 de dezembro de 2018. Quinta-feira. Em Santa Maria da Feira começava mais uma semana em Perlim. No maior parque temático de Natal do país vivia-se o verdadeiro espírito natalício e davam-se as boas vindas aos visitantes espanhóis, que, vindos da Catalunha, Vigo e Andaluzia, não quiseram deixar de aproveitar os dois feriados semanais (dia 6 de dezembro é dia da Constituição em Espanha e dia 8 de dezembro é dia de Imaculada Conceição) para conhecer aquele que dizem ser um parque “muito divertido”.

O comboio de Perlim encontrava-se repleto de passageiros. No “Cantinho da Natureza”, onde podiam visitar o “En(canto) das Águas” e o “Recanto das Aves” as crianças deliravam com o “Gotinhas” e o “Passarão”, as mascotes locais. Em “Isabela e o Vale do Gelo” a plateia aplaudia entusiasticamente. No “Regresso do Capitão Sonho” piratas irrompiam por entre os espectadores e, no “Escorrega Arco-íris” a fila era grande para escorregar pelas suas cores.

Era mais um dia em Perlim, onde o espírito de Natal se mantém sempre presente.

