Termas de S. Jorge e Zoo de Lourosa em Perlim com missão comum

Pela 6.ª edição consecutiva, as Termas S. Jorge marcam presença em “Perlim” – o maior parque temático de Natal do Norte do País, que decorreu até ao dia 5 de Janeiro, na renovada Quinta do Castelo de Santa Maria da Feira. Nesta edição, as Termas S. Jorge partilharam com o Zoo de Lourosa uma área temática dedicada ao Ambiente, assumindo uma missão em comum: a preservação da Natureza. Perlim tem enchido o mês do Natal de cor e fantasia com milhares de visitantes a vivenciarem as experiências oferecidas por este parque temático, que reside até ao próximo fim-semana, na mágica Quinta do Castelo. E, como já se tornou habitual, as Termas S. Jorge marcam novamente presença com a dinamização da área temática (RE)Canto da Natureza.