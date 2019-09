UF Souto e Mosteirô oferece material escolar

Medida visa o incentivo à matrícula de alunos nos estabelecimentos locais

No início do novo ano letivo, o Presidente da União de Freguesias de São Miguel de Souto e Mosteirô, Francisco Andrade, deu as boas-vindas aos alunos das pré-escolas e escolas primárias da união de freguesias, oferecendo um kit escolar composto por diversos materiais escolares, a cada aluno e escola. Esta é uma medida que visa o incentivo à matrícula de alunos nas escolas, promovendo-as e reforçando o vínculo do ano anterior.