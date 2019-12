Utente feirense contra o S. Sebastião por “não lhe ter informado” do falecimento dos pais

Visada diz ter sido informada “por terceiros”. Queixa já foi dirigida à ARS Norte

A situação tem início no final do passado mês de Novembro. Maria Teresa Santos diz ter sabido, ao “final da tarde” do dia 26, que a sua mãe havia sido internada no Hospital de S. Sebastião e, no dia seguinte, terá sido “informada pelo Serviço de Urgência” de que o nome da sua mãe “não constava” da lista de doentes admitidos na unidade – lê-se, na reclamação dirigida à ARS Norte. Não conseguindo, assim, obter informação relativa ao estado de saúde da progenitora, a reclamante ter-se-á dirigido ao Serviço de Internamento, tendo-lhe sido repetida a informação de que Maria Celeste “não se encontrava” no Hospital de São Sebastião. “A funcionária continuou sem informar a reclamante acerca da sua mãe, e disse que deveria falar com a irmã, sonegando a informação relativa ao estado de saúde da sua mãe” – afirma, na reclamação. Após “muita insistência”, Maria Teresa Santos terá requisitado a presença da chefia no local, tendo sido atendida pela mesma, ao final da manhã do dia 27 de Novembro.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.