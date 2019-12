Utentes da Feirense podem deixar de ter acesso ao passe único em Janeiro

Os utentes de dois operadores de transporte de passageiros que servem Santa Maria da Feira, Porto, Gaia, Gondomar, Arouca, São João da Madeira e Paredes podem deixar, a partir de janeiro, de usufruir do passe único, foi revelado na passada quarta-feira. Em causa, explicou o presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP), Eduardo Vítor Rodrigues, estão duas empresas que oito meses depois da implementação do passe único nos 17 concelhos ainda não adquiriram os validadores necessários para integrar a rede intermodal Andante. Na reunião do Conselho Metropolitano, o autarca disse que a AMP se sente “enganada”, uma vez que, desde abril deste ano, as empresas Albano Esteves Martins e Feirense têm reiterado o compromisso de adquirir estes equipamentos, mas até ao momento não o fizeram.