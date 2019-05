Vá de mytaxi ao Imaginarius

Este ano, vá ao Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua, em Santa Maria da Feira, com a mytaxi, o novo parceiro deste evento, na categoria de transporte via app. Além de viajar comodamente, em segurança e sem preocupações de estacionamento, ainda vai poder poupar.

A mytaxi é o Taxi Oficial do Imaginarius’19. Entre as 00h00 do dia 23 e as 04h00 do dia 26 de maio, vão estar disponíveis cerca de 200 táxis do concelho de Santa Maria da Feira, Porto, Gaia, Espinho e Braga, devidamente identificados como Taxi Oficial Imaginarius, para efetuar viagens de e para o recinto Imaginarius.

Para usufruir deste serviço, basta descarregar a aplicação mytaxi (também disponível no site www.imaginarius.pt) e descobrir todas as vantagens ao seu dispor: rapidez no pedido do transporte, informação do horário de chegada do seu táxi, pagamento direto na aplicação e, na sua primeira viagem, vai beneficiar de um desconto de 5 euros, utilizando o código promocional “Imaginarius19”.

Em Santa Maria da Feira foram definidos três “Meet&Go”: Rua Castro Corte Real (Junta de Freguesia), Av. Dr. Belchior Cardoso da Costa (Biblioteca Municipal) e em frente ao Estádio Marcolino de Castro – Clube Desportivo Feirense. O MyTaxi disponibiliza também táxis para transporte de pessoas com mobilidade reduzida, sendo que, neste caso, o “Meet&Go” será na Rua Castro Corte Real (Junta de Freguesia).

Leia mais na edição impressa do Jornal N.