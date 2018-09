Visitas encenadas ao Castelo da Feira

De 5 a 7 de outubro, o Castelo da Feira abre as portas para oito visitas encenadas que vão transportar os visitantes pelas histórias e memórias do ex-libris feirense, numa viagem no tempo guiada por personagens de outros tempos. Uma iniciativa da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e Comissão de Vigilância do Castelo para celebrar o Dia Nacional dos Castelos (7 de outubro).

Nos dias 5 e 6 de outubro, as visitas encenadas acontecem às 22h30 (dia 5) e às 15h00, 17h00, 21h00 e 22h30 (dia 6) e têm um valor de entrada correspondente ao bilhete de acesso ao Castelo.

No Dia Nacional dos Castelos, 7 de outubro, as visitas encenadas, agendadas para as 11h00, 15h00 e 17h00, são de acesso gratuito, como forma de celebrar a efeméride.

Todas as visitas encenadas estão limitadas à participação de 50 pessoas, de forma a garantir o melhor acompanhamento e comodidade por parte dos visitantes, pelo que é necessária a inscrição prévia, através de formulário on-line disponível a 24 de setembro na página oficial de turismo de Santa Maria da Feira (www.visitfeira.travel).