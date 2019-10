Vítor Fontes representou Portugal na final mundial do Red Bull Dance Your Style

A Final Mundial do Red Bull Dance Your Style decorreu no passado dia 12 de outubro na capital francesa, mais precisamente no histórico Grande Halle de La Villette. Este foi o culminar das qualificações que percorreram mais de 32 países do mundo inteiro. Contudo, o bailarino feirense, Vítor Fontes, saiu antecipadamente da battle global de “street dance”, mas com a certeza de ter contribuído para o reconhecimento de Portugal na cena das danças urbanas.

Vítor Fontes é bailarino profissional desde 1998 e dedicou as últimas duas décadas às danças urbanas, repartindo o seu tempo entre os palcos e a direção artística da Academia All About Dance. “Esta foi uma experiência verdadeiramente única, com cinco dias de muita dança, partilha e diversão. Fiquei sensibilizado pelo apoio vindo de Portugal. Tem outro valor ser reconhecido pela nossa comunidade”, referiu o bailarino em comunicado.

O primeiro campeão global do Red Bull Dance Your Style foi o Bboy holandês, Shinshan, de 17 anos. Em palco estiveram representados inúmeros estilos, do hip-hop ao house, passando pelo locking e popping. A competição juntou os melhores especialistas de “street dance” apurados em cada país a um conjunto de oito convidados especiais (wildcards) selecionados pelo seu talento reconhecido no mundo da dança. A presença na grande battle de “street dance” não estava garantida para todos, com uma derradeira triagem a decorrer já em solo parisiense a elevar ainda mais a fasquia. Combinando três estilos – hip-hop, house e contemporâneo – o bailarino de Santa Maria da Feira, Vítor Fontes, dançou nesta pré-final contra aquele que acabaria por levar o título mundial, o Bboy holandês Shinshan.