Um elétrico irreverente e funcional

Entre os automóveis movidos exclusivamente a eletricidade o KIA Soul EV é um dos mais originais. Para além do design irreverente é também um dos mais espaçosos, a autonomia ronda os 200 km, o suficiente para a maioria dos percursos semanais.

Lançado em 2014 o Kia Soul EV foi a primeira aposta da marca coreana num modelo totalmente elétrico. Derivado da versão com motor a combustão, o Kia Soul EV é desde logo um carro diferente, um daqueles modelos que se gosta ou não se gosta, tal a irreverência do seu design.

Com 4140 mm de comprimento esta versão EV destaca-se pelo esquema de duas cores exclusivas, com o teto em contraste com a cor da carroçaria. As jantes exclusivas desta versão têm a eficiência aerodinâmica como critério principal no seu desenho. A grelha dianteira é fechada, já que não é necessária para a refrigeração do motor de combustão, aproveitando a Kia para aí instalar o bocal de carregamento.

Carregamento esse que dá um autonomia anunciada de 212 km. Um valor que será difícil de atingir na prática, depois de quase uma semana ao volante do Soul EV maioritariamente em estradas nacionais apontamos para uma autonomia na ordem dos 180 a 200 km. Como em qualquer elétrico a autonomia varia em função do nosso tipo de condução e do ambiente em que circulamos. No caso deste Kia a cidade é seu local de eleição, até porque a bateria carrega rapidamente, com uma pessoa a poder parar num Posto de Carregamento Rápido e ‘atestar’ a bateria até 80 por cento em menos de meia hora, o que é garante mais uns bom 150. Numa tomada caseira são necessárias cerca de 10 horas.

A potência do Soul EV é de 81,4 kW, ou seja 110 cv. O binário é de 285 Nm, um valor muito interessante e que como em qualquer modelo elétrico está disponível de imediato. Mesmo com o modo Eco ligado, que reduz a reposta ao acelerador, basta tocarmos no pedal direito para arrancarmos muito rápido. O que é muito útil em cidade onde muitas vezes precisamos de uma aceleração extra para se conseguir estar na faixa certa.

As baterias de polímeros de iõesde lítio estão guardadas sob o piso, não roubando assim qualquer capacidade quer para os passageiros, quer para as bagagens. A velocidade máxima é de 145 km/h.