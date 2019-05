Convocatória

Nos termos do n°3, alínea b) artigo 47° dos Estatutos Internos, convoco a Assembleia Geral Extraordinária, na sede social, pelas 20.30 horas do dia 16 de maio de 2019, com a seguinte ordem de trabalhos:

1-Leitura e aprovação da ata da assembleia geral ordinária anterior;

2- Apreciar os fundamentos para a composição e nomeação de uma comissão de gestão do órgão social da direção em face da demissão da mesma, atento o requerimento apresentado ao presidente da mesa da assembleia geral pelos associados que os subscreveram.

3- Nomeação e votação de comissão de gestão para o órgão da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lourosa;

Lourosa, 3 de Maio 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Olímpio Ribeiro de Sousa