‘Autism Rocks!’ continua a desmistificar preconceitos

O projeto ‘Autism Rocks!’ quer capacitar a comunidade no que toca à compreensão e aceitação das caraterísticas próprias do autismo, promovendo iniciativas gratuitas como um workshop sobre Autismo e Educação Inclusiva.

‘Autism Rocks!’ promove um workshop, no dia 6 de setembro, pelas 9h00, no Europarque, subordinado ao tema ‘Autismo e Educação Inclusiva’. Gratuito e aberto à comunidade educativa, apresentará, pelas vozes dos fundadores da Vencer Autismo, Susana e Joe, uma visão 360º dos desafios associados ao autismo, as suas possíveis causas e as áreas a dar prioridade no desenvolvimento da criança. As inscrições devem ser efetuadas através do link http://vencerautismo.org/evento/w-smfeira/.