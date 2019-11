BMW i3 60 Ah (2015) 100% elétrico. 100% BMW

Seis anos volvidos após o seu lançamento o BMW i3 continua a dar nas vistas por onde passa, sinal de que a ousadia da BMW à data foi a melhor fórmula para impulsionar as vendas do seu primeiro modelo movido exclusivamente a baterias elétricas. Um carro que se gosta ou se detesta, não há meio-termo

Há uma dúzia de anos, quem se atreveria a dizer que a BMW, uma marca que cimentou a sua fama no carácter desportivo dos seus modelos, um dia iria fabricar veículos 100% elétricos. Tudo mudou em finais 2013 com este i3, o primeiro de uma gama disposta a provar que as tradições também se quebram.

Com apenas 3,99 metros de comprimento, o que encaixa no segmento dos utilitários, o BMW i3 continua a exibir um “design” muito moderno e apelativo. Contudo, apesar de futurista o i3 identifica-se perfeitamente com os modelos da marca alemã, nomeadamente através da clássica dupla grelha frontal. Outros elementos distintos, mas não à vista, são o chassis em alumínio e a carroçaria em fibra de carbono, soluções que permitem baixar o peso em prol de uma maior autonomia, fundamental num veículo elétrico.