Campanha de sensibilização ambiental reúne população de Argoncilhe

No passado sábado, 7 de setembro, a JSD (Juventude Social-Democrata) de Argoncilhe, com o apoio da Junta de Freguesia de Argoncilhe, levou a cabo uma campanha de sensibilização ambiental através do voluntariado para a limpeza da freguesia. A iniciativa iniciou-se por volta das 09h00 com a introdução de uma breve explicação informativa aos participantes e, numa segunda instância, o trabalho no terreno – com a limpeza “em locais que acumulam muito lixo” para, desta forma, sensibilizar e esclarecer como proceder perante cada situação.

Manuel Santos, presidente da Junta de Freguesia de Argoncilhe, relatou que o contacto para a realização da iniciativa de voluntariado foi feito pela JSD de Argoncilhe “para ver se podiam avançar com a ação de ajudar a limpar a freguesia”. “Achei por bem aceitar e vamos tentar avançar com esta ação – vamos a ver o que é necessário e tentaremos prestar todo o apoio possível como Junta de Freguesia”, referiu o presidente da autarquia local. O mesmo afirmou que a Junta de Freguesia possui a consciência que a freguesia não está como desejavam – “por vários motivos” – no entanto, adiantou que uma empresa teria começado a desenvolver “umas pequenas limpezas” pela vila argoncilhense. “A limpeza é necessária, tivemos um período de eleições intercalares e isto esteve um pouco parado, mas não queremos, de forma alguma, que a freguesia esteja nesta situação de “quase abandono”, porque queremos Argoncilhe limpo”, afirmou.