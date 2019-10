Cancro da Mama – Rastreios gratuitos na Feira e ensino do auto-exame

Lenitudes – Medical Center and Research

Segundo a DGS, este é o tipo de cancro mais comum entre as mulheres,

sendo a segunda maior causa de morte por cancro na população feminina.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro aponta para 4500 novos casos.



todos os anos. Em outubro, o Mês Rosa, a Lenitudes oferece rastreios

para o Cancro da Mama e ensina como fazer o auto-exame. Porque prevenir não custa e pode salvar vidas, é importante ter

atenção a todos “os sintomas que possam indiciar doença

oncológica”, alerta Ana Castro, médica oncologista e diretora

clínica da Lenitudes Medical Center & Research, o centro médico

especializado na doença oncológica situado junto ao Europarque.



Após a realização do rastreio, que inclui uma

mamografia gratuita e o ensino do auto-exame, a Lenitudes oferece

também a primeira consulta no caso de serem detectadas alterações

relevantes.



Neste centro, os pacientes encontram uma Clínica da Mama que inclui

especialidades como Senologia/Cirurgia, Ginecologia, Radioncologia,

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, Psicologia e Imagiologia, entre

outras. É também em Santa Maria da Feira que estão alguns dos mais

modernos equipamentos de diagnóstico do mundo, o que permite uma

deteção muito precoce da doença.