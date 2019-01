Dolce Vita Ovar comemora dia de Reis

O Dolce Vita Ovar recebe as Trupes de Reis, no dia 6 de Janeiro, com músicas que passam mensagens de Natal, união e paz. Entre as 16h00 e as 19h45 pode assistir às atuações das Trupes de Reis Tradição e Juventude, Casa da Amizade, Associação Fraterna de Prevenção e Ajuda, Associação Cultural e Recreativa de Valdágua, Associação Cultural e Recreativa da Ribeira, J.O.C-L.O.C, Bombeiros Voluntários de Ovar, Boa União, Associação Desportiva Ovarense, Orfeão de Ovar e Casa do Povo de Válega. Com esta iniciativa o Dolce Vita Ovar envolve a comunidade nesta tradição, com mais de um século, e irá animar a tarde no dia de Reis. Inaugurado em abril de 2007 o Dolce Vita Ovar disponibiliza cerca de 65 lojas, numa área com mais de 20 mil metros quadrados. Integra um hipermercado, uma área de restauração, uma sala de cinema e um ginásio. Possui um parque de estacionamento gratuito com mais de 1.300 lugares.