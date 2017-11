III Jornadas Enfermagem Cirúrgica Entre o Douro e Vouga

As 3ªs Jornadas Enfermagem Cirúrgica Entre o Douro e Vouga, organizadas pelos Serviços de Cirurgia Geral, Ortopedia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Urologia do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV), decorrem amanhã, sexta-feira, 3 de Novembro, no ISVOUGA em Santa Maria da Feira. O programa científico das jornadas inclui a “Abordagem em situação de urgência” a “Reabilitação no Pós-Operatório” e “Outros tempos…Novas feridas”. Para além da atribuição de prémios para o melhor poster e apresentação, comunicação livre e apresentação, as 3ªs Jornadas Enfermagem Cirúrgica Entre o Douro e Vouga incluem a realização de dois workshops realizados por profissionais de Enfermagem do CHEDV. A sessão de abertura conta com a presença de Miguel Paiva, presidente do Conselho de Administração do CHEDV, António Alves, director executivo ACES EDV I e Miguel Portela, director executivo ACES EDV II, facto que demonstra a importância que o Centro Hospitalar atribui à articulação de cuidados entre os hospitais e os cuidados de saúde familiares da nossa região.

O programa pode ser consultado em: http://www.jornadasdoentecirurgico.com/programa.pdf