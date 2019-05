Lourosa assegura um lugar no PLAY-OFF

O Lourosa perdeu ontem com o Espinho, mas assegurou a presença no PLAY-OFF de subida à II Liga no final do jogo, André Ribeiro, treinador do Lourosa, manifestou o seu regozijo pelo apunharamento : “Fizemos um caminho imaculado. Vamos lutar pela subida e queremos estar na II Liga na próxima época” .

Quanto ao jogode ontem, foi no segundo tempo que surgiram os golos. O primeiro nasceu de um livre cobrado para a área, com Jaime Poulson a rematar para o fundo da baliza. Perto do fim, um mau alívio de Leonardo foi bem aproveitado por Luka Oliveira para marcar o segundo golo.

Com este triunfo, o Espinho fica também ás portas do apuramento. Tudo se decide no domingo na Gafanha.