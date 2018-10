Milheirós: um Ponto de (Des)Encontro

Na passada segunda-feira, 22 de Outubro, o Executivo Municipal voltou a juntar-se, em contexto de Reunião de Câmara, para proceder à discussão e aprovação da ordem de trabalhos. Dos vários pontos listados para debate, o destaque terá de ser atribuído à troca de ideias subjacente ao Projecto-Lei que prevê a Integração da Freguesia de Milheirós de Poiares no Concelho de São João da Madeira. A votação esteve uma proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, ao restante executivo. Ao longo do documento, o edil descreve as premissas a votação na Assembleia da República como “imprecisas” e “falsas”, num “acto de ofensa gratuita” ao Município, que se torna “mais grave” por “não se inserir em nenhuma reforma territorial administrativa de âmbito nacional” – lê-se no documento submetido a aprovação. Era assim proposto à Câmara Municipal que deliberasse sobre quatro pontos: a “oposição ao Projecto-Lei”, a “defesa intransigente da Unidade do Concelho”, o desenvolvimento de “tomas as medidas necessárias” com vista à rejeição da proposta, e ainda a comunicação das deliberações junto das restantes forças políticas com assento na Assembleia da República. “Gostaria que a Câmara Municipal se unisse contra esta agressão ao território feirense” – desejou Emídio Sousa, na apresentação do ponto.

