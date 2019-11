Nove estufas de canábis encontradas em Santa Maria da Feira e Gaia

Na passada segunda-feira, dia 18 de novembro, a PJ anunciou que apreendeu “tonelada e meia de liamba” produzida em nove estufas de Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia, tendo classificado 2019 como “ano anómalo” de produção ilegal de canábis para a Europa central.

Em conferência de imprensa, o coordenador de investigação criminal na PJ do Porto, declarou que os cerca de 5.300 pés de plantas de canábis sativa apreendidos nas estufas da Feira (distrito de Aveiro) e Gaia (Porto), equivalem a cerca de “uma tonelada e meia de liamba” e que a droga apreendida se destinava, principalmente, à Alemanha, França, Inglaterra, Holanda e Bélgica. Segundo Avelino Lima, este ano tem “sido anómalo” na produção ilegal de liamba em larga escala, tendo levado a PJ a abrir este ano “seis investigações autónomas no grande Porto, três na comarca da Maia e três da comarca do Porto” e as investigações têm sempre o mesmo denominador comum quem é serem sempre com cidadãos de um país asiático. A causa para justificar esta tendência poderá estar relacionada com as condições climatéricas de Portugal.