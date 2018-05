O Paços de Brandão venceu no último domingo o Milheiroense por 2-1, em dérbi da 31ª jornada da I Divisão Distrital. Os brandoenses estiveram sempre na frente do marcador, com Toninho a reduzir a desvantagem para o Milheiroense.

A jogar fora de casa, o Mosteirô foi goleado em S. Vicente Pereira por 4-0.

Quanto à Geração Rui Dolores, perdeu no terreno do Oliveira do Bairro por 4-1.