S. João de Ver não passa em Ílhavo e perde segundo lugar para o Beira Mar

O S. João de Ver perdeu terreno na luta pelo 2º lugar, ao ser derrotado em Ílhavo, por 1-0, diante do Vista Alegre. Um erro defensivo custou a perda de três pontos à equipa de Ricardo Maia, que acabou por ser ultrapassada pelo Beira Mar na tabela classificativa.

A jogar fora de casa, o já campeão Lourosa, venceu o dérbi com o Canedo por 2-0, com dois “Silvas” a apontarem os golos do triunfo, Edu e Bruno.

Quanto ao União de Lamas, conseguiu uma vitória contundente em casa, diante do Famalicão, por 4-0.

O Fiães foi derrotado no terreno do Carregoense por 2-0.