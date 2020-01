Campeonato de Dança do Mundo passará pelo Europarque

Nos dias 1 e 2 de Fevereiro, no Europarque, irá decorrer o All Dance Portugal 2020 – Campeonato oficial de Dança do Mundo, qualifier para o campeonato do Mundo All Dance World, Orlando 2020, e requisito mínimo para a participação no All Dance Intercontinental, Roma 2020. O All Dance Portugal 2020, é uma competição de dança internacional pertencente ao All Dance Internacional, que se rege pelos princípios de igualdade, inclusão e crescimento profissional, com o objectivo de promover a profissionalização da dança.