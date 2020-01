A Família Addams regressa ao cinema

No dia 19 de janeiro na Biblioteca Municipal

A família mais assustadora volta ao grande ecrã, na sua primeira comédia animada, tentando redefinir a noção de bons vizinhos enquanto a filha, Wednesday, quer ingressar na escola pública e o pequeno Pugsley passa pelas regras exigentes do secular ritual de passagem.

Os Addams vivem numa decrépita mansão no topo de uma colina nebulosa. Divertida, excêntrica e icónica, a família mais estranha do bairro está empenhada, nesta nova aventura, em preparar o pequeno Pugsley para um momento importantíssimo da sua vida: o Sabre Mazurka, um rito de passagem usado há vários séculos que lhe dará entrada na vida adulta. Ao mesmo tempo, a jovem Wednesday enfrenta as dores de crescimento e começa a criar o seu próprio círculo de amizades, levando a mãe, Morticia, a inscrevê-la na escola pública e num ambiente fora do que sempre esteve habituada.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.