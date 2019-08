Cinema ao ar livre com seis sessões exibidas pelas freguesias

No decurso do Artes em Itinerância

O mês de agosto traz, através do Artes em Itinerância, as populares sessões de cinema ao ar livre, com filmes acabados de sair das grandes salas, para ver nas freguesias de Travanca, Fiães, Escapães, S. Paio de Oleiros, Fornos e Canedo, às 21h30.

A 16 de agosto, no Parque de S. Pedro (Travanca), a dupla de comediantes mais amada do cinema volta ao grande ecrã numa homenagem a Laurel e Hardy através do retrato da sua última digressão por Inglaterra em 1953. Longe dos tempos gloriosos, ‘Bucha & Estica’, interpretados por Steve Coogan e John C. Reilly, começam a acusar as mazelas do tempo, buscando a magia que sempre uniu este casamento criativo.

‘Shazam!’ invade o ecrã do Monte das Pedreiras (Fiães), a 17 de agosto, com a história de Billy, um rapaz de 14 anos que, devido a um ato de coragem, recebe do mago Shazam poderes mágicos. Interpretado por Zachary Levi, começa a ganhar o gosto pela nova vida até que se vê confrontado com o vilão Thaddeus Silvana, que o obriga a abdicar dos seus poderes.

