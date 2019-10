Um adeus sentido a Toy Story

Toy Story 4 estará em exibição na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, no dia 3 de novembro, às 10h30, na versão portuguesa, com as vozes de Miguel Ângelo, Paulo B, Manuel Moreira, entre outros. A entrada é gratuita, no entanto limitada por ordem de chegada, sendo os bilhetes entregues no próprio dia, a partir das 09h30, num máximo de cinco por pessoa.

Será a última vez que Woody presenteará o grande ecrã. A personagem principal do gangue de brinquedos mais querido do público despede-se com uma nova aventura, em Toy Story 4, acompanhado de um amigo pouco confiante, Forky, e da cowboy que tomará o seu lugar, Jessie.

