12ª Edição dos “Banhos S. Jorge” marca reabertura da Quinta do Castelo

“Os Rituais do Banho de Dona Leonor” e as “Inconstâncias de D. Fernando” são duas das criações artísticas propostas pelas Termas de S. Jorge

Pela 12ª edição consecutiva, a Quinta do Castelo reabre portas para a área temática dos Banhos S. Jorge – projeto promovido pelas Termas S. Jorge, no âmbito do programa da Viagem Medieval em Terra de Santa Maria.

Após um período intenso de intervenções e posterior inauguração oficial, a Quinta do Castelo apresenta-se agora, a todos os visitantes do evento, como um espaço público requalificado, com novas valências e um património botânico valorizado.

Perante este ambiente de placidez natural, as Termas S. Jorge retratam as práticas ancestrais do termalismo e os visitantes do evento são convidados a sentir o prazer dos banhos pulverizados e da aplicação de unguentos, ao som de melodias de harpa e performances de dança.

Na edição deste ano, inspirada pelo reinado de D. Fernando, as Termas de S. Jorge dão mote à criação artística com a apresentação de dois espetáculos de bailado, que se repetirão a cada 30 minutos, dando a oportunidade a todos os visitantes de assistirem aos mesmos, durante a sua experiência neste espaço temático.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.