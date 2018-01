1º Encontro de Janeiras de Milheirós de Poiares

O grupo de cavaquinhos Musicoterapia, da Associação Abraçar Milheirós de Poiares, organiza o 1º Encontro de Janeiras. O evento terá lugar no dia 27 de Janeiro, a partir das 21h15 no auditório do Centro Cultural de Milheirós de Poiares e tem entrada livre! Para além do grupo da casa, vão também actuar a Troupe da Associação dos Antigos Alunos da Escola Oliveira e Lopes, de Válega, Ovar, e a Troupe de Reis da Associação Cultural e Recreativa de Sande, Salgueiral e Cimo de Vila, Ovar.