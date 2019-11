Apresentação do livro “Objetos com Histórias – Partilha Canedo, Vale e Vila Maior”

O livro “Objetos com Histórias – Partilha Canedo, Vale e Vila Maior” foi apresentado no dia 10 de novembro, na Igreja Paroquial do Vale, em frente a uma plateia de centenas de curiosos que não quiseram perder as histórias da sua freguesia. A próxima apresentação acontece a 29 de novembro.

No âmbito do projeto MIDAS – Mudança para a Inclusão e Desenvolvimento Artístico e Social, o Município de Santa Maria da Feira promoveu o lançamento do livro “Objetos com Histórias – Partilha Canedo, Vale e Vila Maior”, no dia 10 de novembro, na Igreja Paroquial do Vale. Perante uma plateia de 200 pessoas, Amílcar Sá e Clemência Oliveira Fernandes, dois dos contemplados no livro, apresentaram as suas histórias de vida, referentes ao coreto e Banda Marcial do Vale e ao posto de leite, respetivamente. A apresentação contou, também, com um convívio de magusto no salão paroquial, com a presença da Banda Juvenil do Vale e do Rancho Folclórico do Pessegueiro. Clemência Oliveira Fernandes, que faz parte do Rancho como cantadeira, viveu este dia de forma ainda mais especial ao celebrar não só o lançamento da obra como o seu próprio aniversário. O livro será agora apresentado a 29 de novembro, às 21h, no Centro Escolar de Canedo.

