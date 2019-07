Área temática dedicada aos “Pequenos Artistas” na Viagem Medieval

Atividade é dinamizada há oito anos consecutivos pelo Museu de Lamas com ênfase nas crianças e famílias

O Museu de Lamas irá marcar, pelo oitavo ano consecutivo, a sua presença na Viagem Medieval com a organização e dinamização da área temática “Pequenos Artistas”. O objetivo da iniciativa visa proporcionar ao participante uma sensibilização para a arte deste período, as suas utilizações e a diversidade temática entre as 15h00 e as 20h30. O Serviço Educativo do Museu propõe assim promover oficinas de expressão plástica, nomeadamente dirigidas a crianças e famílias.

Desta forma, os participantes vão criar acessórios medievais, como espadas, escudos, coroas e grinaldas em cortiça. O Museu de Lamas convida assim os interessados em encarnar na personagem preferida e levar consigo uma recordação desta Viagem. Também convidam o público a conhecer a arte e a cultura do reinado recriado, através da exposição táctil: “Arte Medieval”.

