Authentic Solo Jazz em destaque no Cineteatro

No próximo dia 21 de Outubro (sábado), o Cineteatro António Lamoso acolhe a sessão “Uma dança por Mês”, com a exploração da modalidade do Authentic Solo Jazz. Esta será uma sessão de encontros e de experiências de vários tipos, que englobam modelos e instrumentos de dança. A sessão será conduzida por Pedro Vieira, que conta já com participações em festivais de dança em Portugal e também em Espanha no seu currículo, tendo também registado uma participação no festival internacional polaco, como professor convidado. Esta sessão é indicada para participantes com idades compreendidas entre os 12 e os 65 anos, sendo que a participação na mesma é gratuita e carece de inscrição, através do e-mail bcnproducao@gmail.com.