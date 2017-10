“Bazar de Natal”, no Museu de Lamas

O “Bazar de Natal” do Museu de Santa Maria de Lamas está de volta para mais uma edição. Com início marcado para a próxima quarta-feira, 2 de Novembro, e estendendo-se até 6 de Janeiro, a exposição pretende auxiliar os visitantes com sugestões de presentes de Natal diferentes e originais, realizados no Museu, através douso da sua famosa matéria prima, a cortiça. Entre acessórios de moda, objectos decorativos e de papelaria, decorações de Natal criativas e sobretudo muitos presépios, o “Bazar” promete ser uma casa para todos os gostos, que não vai poder deixar de visitar. As visitas estarão abertas entre as 09h30 e as 12h30, reabrindo da parte da tarde, entre as 14h00 e as 17h00, com entrada livre.