BCN regressa com ‘Uma Dança por Mês’

Ritmos africanos, danças celtas e vira minhoto no Cineteatro

O Ballet Contemporâneo do Norte volta a animar o Cineteatro António Lamoso com quatro sessões de dança, entre setembro e dezembro, dedicadas ao kuduro/afro-house, marrabenta, danças celtas e vira minhoto.

Integrada no programa €UROTRA$H, a iniciativa ‘Uma Dança por Mês… Europa Endlos’, formação orientada pelo Ballet Contemporâneo do Norte (BCN), volta ao Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira. A ideia de Contemporâneo continua a ser explorada, expandido cada vez mais os limites geo-históricos-culturais do mapa europeu, com abordagem a paradigmas coreográficos oriundos de outros continentes que têm inspirado, nas duas últimas décadas, a cultura pop/hip-hop e as danças urbanas a nível mundial.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.