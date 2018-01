Canções Feirenses no Cineteatro

A Academia de Música de Santa Maria da Feira vai apresentar o trabalho de pesquisa, estudo e criação musical “Canções Feirenses”, no dia 28 de Janeiro, pelas 17h00, no Cineteatro António Lamoso, com entrada livre. O trabalho é baseado numa recolha de canções de raiz popular do século passado, em torno da temática que remonta à “Vila da Feira”. Este projecto procura reivindicar o património musical feirense com a comunhão entre as fontes do passado e a criação erudita contemporânea, abrindo espaço para a constituição de um espólio essencial.