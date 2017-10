Castelo Assombrado traz milhares a Santa Maria da Feira

A edição de 2017 começa no dia 28 de Outubro, mas já é um sucesso. O Jornal N sabe que foram vendidos milhares de bilhetes para o Castelo Assombrado, sendo que apenas num dia foram vendidas mais de 5000 entradas. Os interessados no evento “assustador” para comemorar o Halloween vêem de todo o país e há confirmação de visitantes do Algarve e até de Espanha. A edição de 2017 começa no dia 28, sendo que o dia 29 é dedicado apenas às crianças, e no dia 31, quando se celebra a noite de Halloween. Apesar de milhares de interessados, ainda é possível comprar bilhete para esta aventura: Adultos 4€; Crianças até 10 anos – 3€; Crianças até aos 3 anos – Grátis. O evento é da responsabilidade da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira (Logística); Projecto Alquimia (Encenação e Animação) e Agrupamento de Escolas Coelho e Castro (Curso Profissional de Animador Sociocultural).

